Вирусолог оценила вероятность лечения COVID-19 в России по примеру Трампа

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила подход к лечению американского лидера Дональда Трампа от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что президенту США дали коктейль противовирусных антител, которые в настоящий момент находятся на клинических испытаниях. В связи с этим Трамп фактически стал участником эксперимента.

Баранова считает, что такой способ может быть эффективным, однако она отметила, что он является очень дорогостоящим. Так, для производства таких антител нужны специальные гибридные клеточные линии, которые сначала приходится нарабатывать, а потом очищать.

По словам эксперта, стоимость препарата может опуститься до доступной лишь через десять лет. Она также добавила, что в России имеется похожий препарат — герцептин, который в Москве стоит порядка 12 тыс. руб.

Профессор также добавила, что Трампу начали курс стероидов. Однако она отметила, что при долгосрочном применении они несут большой вред для организма.

Ранее у Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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