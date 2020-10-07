В Москве в среду ожидается до +18°С

Синоптики прогнозируют до +18°С в Москве в среду, 7 октября. В столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

Так, воздух днем прогреется до +16...+18°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +9...+11°С. Ветер подует южный, юго-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 752 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.