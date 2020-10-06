Власти Москвы оценили коечный резерв для больных COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о коечном резерве в столице. Об этом она сообщила в эфире «России 1».

Она отметила, что коек для заболевших новым типом коронавируса COVID-19 пока хватает. Однако она отметила, что их резервы не бесконечны.

«Давайте будем откровенны - коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец», — сказала Ракова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Остаться любой ценой: как выросло число работников на урезанной ставке

— Попова и Голикова сделали прививку от коронавируса

— Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом