Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с «тотальным несоблюдением масочного режима», заявила заммэра Анастасия Ракова. Об этом пишет ТАСС.

«После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но основная и, на мой взгляд, основная причина - это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», — сказала Ракова.

Она уточнила, что город достиг тех цифр, которые были весной.

В столице коронавирусом заразились 311 559, выздоровели 255 100, погиб 5 401 человек.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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