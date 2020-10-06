Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию, постановляю считать целесообразным создание Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», — говорится в документе.

Учредителем фонда стало Минпросвещения.

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