В Бишкеке подожгли здание парламента

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Бишкеке загорелось здание парламента Киргизии, рядом с которым расположен офис президента, передает «Интерфакс».

Уточняется, что огнем охвачены отдельные кабинеты на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах с западной стороны здания.

На место прибыли пожарные.

Ранее протестующие против итогов парламентских выборов в стране на пожарной машине протаранили ворота здания парламента, затем ворвались в само здание, устроив погром. По словам очевидцев, митингующие намеренно подожгли один из кабинетов.

Столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведение повторных выборов. Для разгона манифестантов милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали уже более 100 человек

Протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО, а также бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова из колонии.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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