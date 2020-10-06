Протестующие в Бишкеке освободили из колонии бывшего премьер-министра Исакова

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Участники акции протеста, не согласные с итогами парламентских выборов в Киргизии, освободили из колонии бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова. Об этом сообщает 24.kg.

Исакова, который возглавлял правительство в 2017-2018 годах, освободили из колонии в селе Молдовановка.

Он был осужден за коррупцию в Историческом музее и модернизацию ТЭЦ Бишкека. По одному уголовному делу бывшего главу кабмина приговорили к 18 годам лишения свободы, по другому — к 15.

Ранее протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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