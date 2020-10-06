Протестующие напали в Бишкеке на лидера партии «Бутун Кыргызстан»

__is_photorep_included13282369: 1

Участники проходящей в столице Киргизии акции несогласных с итогами парламентских выборов напали на центральной площади Бишкека на лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Об этом сообщает 24.kg.

«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать... Водитель еле оттащил его, усадил в машину и быстро уехал», — передает агентство слова очевидцев.

Ранее протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из-под стражи в СИЗО. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

— Митингующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО

— Лидирующая на выборах в парламент Киргизии партия готова к повторным выборам