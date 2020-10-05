Прокуратура проверяет инцидент со школьниками в Великих Луках
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Прокуратура Псковской области проводит проверку после того, как 13 школьникам в Великих Луках стало плохо в ходе линейки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В ведомстве рассказали, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.
Помимо этого, прокуратура проверит действия школьной администрации.
Ранее стало известно, что в Великих Луках госпитализировали 13 школьников, которым стало плохо во время торжественной линейки. Среди них 3 детей потеряли сознание.