В Минске закрыли несколько станций метро из-за протестов

В Минске закрыли на вход и на выход несколько станций метро на фоне планирующейся акции оппозиции. Об этом сообщает минский метрополитен в Telegram-канале.

Речь идет о станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».

Отмечается, что поезда будут следовать без остановки на данных станциях.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минске на протестной акции правоохранители задержали 11 человек

— На несанкционированной акции в центре Минска начались задержания

— В центр Минска ввели военную технику