Росрыболовство возбудило дело после загрязнения океана на Камчатке

После загрязнения побережья на Камчатке Северо-восточное территориальное управление Росрыболовства возбудило дело по административной статье 8.42. КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе). Об этом сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, передает ТАСС.

По словам Яровой, cотрудники Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для отбора проб в воде.

Яровая выразила мнение, что местные надзорные органы не отреагировали на сообщения о загрязнении побережья.

Как сообщалось, губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил увольнениями из-за ситуации с загрязнением воды в акватории Тихого океана.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил камчатским следователям доложить о проверке по факту загрязнения нефтепродуктами акватории Тихого океана.

В субботу, 3 октября, глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к Минприроды, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре с просьбой предоставить подробные данные об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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