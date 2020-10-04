Во время шествия в поддержку Трампа произошла стрельба

В американском городе Хиллард, штат Огайо, во время шествия в поддержку президента США Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает NYDaily News.

Полицейские разыскивают черный пикап с американским флагом, а также с символикой в поддержку Трампа и морских пехотинцев США.

В стрельбе подозревают возможного участника шествия, который выстрелил в окно автомобиля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бряцание оружием»: в Эстонии начинаются совместные учения с США

— В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца

— В США неизвестный застрелил четырехлетнего ребенка и скрылся