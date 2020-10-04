Во время шествия в поддержку Трампа произошла стрельба
Максимс Краюшкинс
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В американском городе Хиллард, штат Огайо, во время шествия в поддержку президента США Дональда Трампа произошла стрельба. Об этом сообщает NYDaily News.
Полицейские разыскивают черный пикап с американским флагом, а также с символикой в поддержку Трампа и морских пехотинцев США.
В стрельбе подозревают возможного участника шествия, который выстрелил в окно автомобиля.
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