Под Луганском из-за пожаров погибли 11 человек

В Луганской области из-за лесных пожаров погибли 11 человек, сообщила госслужба Украины по ЧС.

«В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 11 человек», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что еще 18 человек, в том числе трое сотрудников госслужбы, получили травмы.

Ранее сообщалось, что специалисты тушат огонь в поселениях на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Пожар охватил 68 га леса и уничтожил три дома. Местных жителей эвакуируют, потому что ветер усиливает угрозу распространения огня.

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