Более 1 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки

Еще 1 069 пациентов с коронавирусом в Москве успешно вылечились от заболевания, общее число выздоровевших превысило 252 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1069 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087», — заявила Ракова.

По последним данным, в России зарегистрировано более 1,1 млн случаев коронавируса, умерли 21 тыс. пациентов, выздоровели 970 тыс. человек.

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