Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по коронавирусу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что во введении режима самоизоляции не будет необходимости, если граждане будут строго соблюдать все меры предосторожности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что не желает и не собирается допускать возвращения жестких ограничений.

«Поэтому и обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», — отметила Голикова.

В заключение вице-премьер добавила, что четкое следование всем мерам профилактики и защиты — это залог победы над коронавирусом.

Согласно последним данным, с момента начала пандемии в России зарегистрировано 1 194 643 случая COVID-19.

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