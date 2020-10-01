Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

В столице нет второй волны коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», — сказал Собянин.

По последним данным, число случаев коронавируса в городе достигло 295 025, 249 861 человек выздоровел, 5 254 пациента скончались.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 34 млн заболевших, 23,6 млн выздоровевших, более 1 млн умерших пациентов. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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