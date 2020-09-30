Молдавия надеется получить вакцину РФ от COVID-19 до нового года

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на получение российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19 до нового года. Об этом сообщает телеканала NTV Moldova.

Он подчеркнул, что доверяет эффективности разработанного в России препарата.

Политик отметил, что намерен предпринят все усилия, чтобы получить вакцину в ближайшее время, а именно до нового года.

По его словам, препарат может быть получен как через международные организации при одобрении ВОЗ, так и посредством создания двустороннего меморандума между Россией и Молдавией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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