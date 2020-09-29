Собянин в два раза увеличил школьные осенние каникулы из-за COVID-19

Школьные осенние каникулы в Москве будут увеличены в два раза и пройдут с 5 по 18 октября из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, такое решение было принято исходя из рекомендаций санитарных врачей. Причиной стал осенний подъем простудных заболеваний и рост выявленных случаев коронавируса.

Собянин отметил, что в это время дистанционных занятий не будет, но дети смогут по желанию повторять пройденный материал или изучать новый с помощью Московской электронной школы.

Мэр обратился к родителям с просьбой, чтобы дети провели каникулы дома или на даче. Он пояснил, что значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, – это дети.

«Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», — отметил градоначальник.

Осенние каникулы должны были длиться одну неделю с 7 по 11 октября.

Ранее Собянин заявил, что власти возобновляют работу системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома.