В Москве для школьников продлили осенние каникулы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить школьные каникулы в столичных школах с 5 по 18 октября. Об этом он сообщил в своем блоге.

«По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах – с 5 по 18 октября», — отметил мэр.

Также на две недели приостановят работу учреждения допобразования и досуговые центры, находящиеся в ведении правительства Москвы.

Мэр напомнил, что школьные каникулы лучше всего провести дома или на даче.

Собянин сообщил, что столичные детские сады при этом продолжат работать в обычном режиме.

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