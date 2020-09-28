В Подмосковье трехлетний ребенок проглотил 21 магнит
В подмосковном городе Пушкино трехлетний мальчик проглотил 21 магнит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
По данным ведомства, мальчика привезли в больницу с болями в животе, температурой и признаками кишечной непроходимости. Рентген показал, что у ребенка в кишечнике металлический предмет.
«Состояние ребенка стремительно ухудшалось, поэтому мы незамедлительно назначили операцию. В ходе нее мы обнаружили явления разлитого гнойного перитонита, то есть гной в животе, и множественные слипания кишки... Мальчику удалили 21 магнит», — приводятся слова заведующего детским хирургическим отделением больницы Алексея Громова.
Врач рассказал, что операция прошла успешно, мальчик уже выписан из больницы и идет на поправку. Хирург призвал родителей убирать мелкие предметы и внимательно следить за детьми.
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