Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 25

Количество пострадавших в результате обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступино увеличилось до 25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, 12 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.

Надземный пешеходный переход обрушился утром 27 сентября на территории промзоны в деревне Сидорово.

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