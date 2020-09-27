Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 25
Бернст Ю.
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Количество пострадавших в результате обрушения надземного пешеходного перехода на предприятии в подмосковном Ступино увеличилось до 25. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его данным, 12 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.
Надземный пешеходный переход обрушился утром 27 сентября на территории промзоны в деревне Сидорово.
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