Число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье выросло до 13
Катерина Медведева
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Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в промзоне в подмосковном Ступине выросло до 13. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.
«По данным территориального центра медицины катастроф на 9.40 мск, пострадали 13 человек, из них трое госпитализированы», — рассказали в спасательном ведомстве.
Отмечается, что погибших нет. Для эвакуации пострадавших задействован медицинский вертолет «Ансат».
Все пострадавшие — работники предприятия.
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