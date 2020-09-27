Число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье выросло до 13

Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в промзоне в подмосковном Ступине выросло до 13. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

«По данным территориального центра медицины катастроф на 9.40 мск, пострадали 13 человек, из них трое госпитализированы», — рассказали в спасательном ведомстве.

Отмечается, что погибших нет. Для эвакуации пострадавших задействован медицинский вертолет «Ансат».

Все пострадавшие — работники предприятия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Подмосковье обрушился надземный переход