Более 3 тысяч москвичей сделали прививку от коронавируса

Уже более 3 тысяч москвичей сделали прививку от COVID-19, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова передает РИА «Новости».

«Уже более трех тысяч привилось, ни у одного никаких проблем не было», — сказал Собянин.

Он также рассказал, что прекрасно себя чувствует после вакцинации и никаких проблем нет.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 1 млн пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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