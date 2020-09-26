Совершен первый после отмены введенных ограничений рейс Россия — Белоруссия

В Белоруссии приземлился самолет, который совершил первый рейс после отмены введенных на фоне пандемии COVID-19 ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, борт из Москвы совершил посадку в белорусском столичном аэропорту Минск.

Первый регулярный рейс между странами совершил Airbus A330 компании «Аэрофлот». Информация о количестве прибывших пассажиров не уточняется.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и сентябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран, в том числе с Белоруссией 21 сентября.

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