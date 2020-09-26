В Комсомольске-на-Амуре из-за паводка подтоплены подвалы, детсады и дачи

В Комсомольск-на-Амуре подтоплены подвалы жилых домов, дачи и детские сады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

«Ситуация в Комсомольске-на-Амуре с каждым днем становится все напряженнее. После достижения рекой опасного уровня 650 см в городе на поверхность стали активно выходить грунтовые воды. На сегодняшнее утро уровень Амура составил 658 см», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что подтоплены подвалы 47 жилых домов, несколько детских садов, Дворец творчества детей и молодежи, а также 135 дач в пригороде.

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