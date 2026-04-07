Юлия Савичева выдвинула новый упрек Полине Гагариной: «Нельзя забывать»

Певица Юлия Савичева выдвинула новый упрек своей коллеге по второму сезону шоу «Фабрика звезд» Полине Гагариной. Интервью Савичевой телеканалу «Жара» цитирует «СтарХит».

По словам Савичевой, сама она бережет воспоминания о «Фабрике звезд», сделавшей ее известной на всю страну.

«Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина. Она не любит обсуждать «Фабрику» и вспоминать, что она там была», — высказалась она.

До этого Савичева заявила, что они с Гагариной несочетаемы.

Обе артистки участвовали во втором сезоне вокального конкурса «Фабрика звезд». Победу в шоу одержала Гагарина, но представлять страну на «Евровидении» в 2004 году поехала Савичева. Позже в интервью Полина Гагарина предполагала, что ей путевка на международный конкурс не досталась из-за отказа подписать контракт с продюсером Максимом Фадеевым, подопечной которого была Юлия Савичева.

Ранее Максим Фадеев резко высказался о работе с артистами.