Юлия Савичева выдвинула новый упрек Полине Гагариной: «Нельзя забывать»

Певица Савичева заявила, что Гагарина забыла «Фабрику звезд»
Алексей Майшев/РИА Новости/Михаил Метцель/ТАСС

Певица Юлия Савичева выдвинула новый упрек своей коллеге по второму сезону шоу «Фабрика звезд» Полине Гагариной. Интервью Савичевой телеканалу «Жара» цитирует «СтарХит».

По словам Савичевой, сама она бережет воспоминания о «Фабрике звезд», сделавшей ее известной на всю страну.

«Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина. Она не любит обсуждать «Фабрику» и вспоминать, что она там была», — высказалась она.

До этого Савичева заявила, что они с Гагариной несочетаемы.

Обе артистки участвовали во втором сезоне вокального конкурса «Фабрика звезд». Победу в шоу одержала Гагарина, но представлять страну на «Евровидении» в 2004 году поехала Савичева. Позже в интервью Полина Гагарина предполагала, что ей путевка на международный конкурс не досталась из-за отказа подписать контракт с продюсером Максимом Фадеевым, подопечной которого была Юлия Савичева.

Ранее Максим Фадеев резко высказался о работе с артистами.

 
