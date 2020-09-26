Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления

Уровни воды на реке Амуре у Комсомольска-на-Амуре достигли отметки категории опасного явления — 6,5 м, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Также сообщается, что уровень воды достиг отметки категории неблагоприятного явления в Ульчском районе у села Циммермановка — 6,5 м, и у села Богородское — 4 м.

По данным ведомства, в результате повышения уровней воды в Хабаровском крае под влиянием водной стихии находятся 55 населенных пунктов. На территориях Хабаровского края и Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня.

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