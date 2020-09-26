Разработчик описал симптомы отравления «Новичком»

Разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что если бы оппозиционер Алексей Навальный отравился этим веществом, то врачи обнаружили бы его с суженными зрачками и «скрюченного», передает РИА «Новости».

«Во-первых, 100-процентно ингибирование холинэстеразы. Во-вторых, он был бы скрюченным, с потухшими глазами и так далее. Это самое простое, когда не труп еще, а какие-то малые отравления. А в больших (количествах – прим. «Газеты.ru») — просто покойничек бы лежал», - описал Ринк симптомы отравления «Новичком».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 7 сентября Навального выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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