В Подмосковье на крыше электрички найдено тело

На крыше электрички на железнодорожной станции Белые Столбы в подмосковном Домодедово обнаружено тело, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и причины смерти, рассказал источник.

Он добавил, что из-за инцидента движение электричек было задержано на 40 минут.

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