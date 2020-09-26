В Подмосковье на крыше электрички найдено тело
Бернст Ю.
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На крыше электрички на железнодорожной станции Белые Столбы в подмосковном Домодедово обнаружено тело, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В настоящее время устанавливаются личность погибшего и причины смерти, рассказал источник.
Он добавил, что из-за инцидента движение электричек было задержано на 40 минут.
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