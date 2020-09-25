В Харькове загорелся Центральный рынок

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В Харькове загорелся Центральный рынок, пишет «112.ua».

«Пожар на Центральном рынке!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что здание горит на улице Чеботарской. Официальных комментариев пока не поступало.