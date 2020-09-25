В ВОЗ предостерегли от злоупотребления витаминами при пандемии

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович посоветовала не злоупотреблять витаминами при пандемии, пишет ТАСС.

«Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов. Я всегда рекомендую советоваться со своим врачом, высокое количество может вызвать разные неблагоприятные проявления», — сказала Вуйнович.

Она призвала вместо этого употреблять фрукты и овощи, в которых содержатся «естественные витамины».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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