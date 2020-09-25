Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 прекращены

Росавиация приняла решение прекратить поиски легкомоторного самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии больше двух месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по региону.

Данные о прекращении поисков подтвердили в республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, указано в сообщении. На данный момент в районах поиска установился снежный покров. Отмечается, что в ходе поисковой операции была полностью обследована территория районов предполагаемого местонахождения самолета.

Самолет Ан-2 пропал в Бурятии 19 июля. «Кукурузник» должен был совершить опыление лесов от тутового шелкопряда. После вылета самолет перестал отвечать на сигналы. На его борту находились два члена экипажа и четверо пассажиров. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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