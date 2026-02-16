Государственный департамент США не в первый раз проводит инвентаризацию с зачисткой своих публичных архивов. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие планы американского ведомства.

В свое посте дипломат не исключила возможные потери ценных исторических данных в ходе этого мероприятия.

Как сообщали американские СМИ, в ходе инвентаризации из открытого доступа будут удалены все посты, опубликованные на официальных аккаунтах ведомств и соцсети X до 20 января 2025 года — до начала второго президентского срока Дональда Трампа. Цель мероприятия — свести к минимуму путаницу в освещении деятельности властей США.

По словам Захаровой, стенограммы и тексты выступлений дипломатов США последние 20 лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Дипломат отметила, что это может привести к потере ценных исторических свидетельств. Представитель МИД РФ сопроводила публикацию видеоцитатой из фильма «Убить дракона»: «Папа всегда говорил: уничтожай архивы!».

Ранее Захарова критиковала Запад за героизацию нацизма и влияние на историческое сознание.