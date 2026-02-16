Пожилая женщина чистила дымоход от сажи, застряла в нем и два дня ждала помощи

Жительница Эстонии застряла в дымоходе на два дня

Жительница Эстонии застряла в дымоходе сауны на выходные, пытаясь очистить сажеуловитель. Об этом она рассказала местному изданию Maaleht.

Несчастный случай произошел в субботу, 17 января, с 66-летней жительницей деревни в уезде Ляэнемаа.

Женщина, живущая одна в большом доме, залезла в дымоход по локоть с веткой можжевельника, чтобы очистить его от сажи. Однако отколовшийся камень придавил руку, лишив ее возможности выбраться.

Телефон оказался вне досягаемости, и женщине пришлось ждать спасения два дня. Ее коллеги забили тревогу лишь в понедельник, когда она не вышла на работу.

«Я сделала все, чтобы выжить и чтобы сохранить руку», — отметила пострадавшая.

Прибывшим на место спасателям пришлось разрушить основание дымохода, чтобы освободить конечность, после чего женщину госпитализировали.

Ранее в Петербурге кота спасли из дымохода, где он застрял на более чем две недели.