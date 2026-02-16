Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Пожилая женщина чистила дымоход от сажи, застряла в нем и два дня ждала помощи

Жительница Эстонии застряла в дымоходе на два дня
Shutterstock

Жительница Эстонии застряла в дымоходе сауны на выходные, пытаясь очистить сажеуловитель. Об этом она рассказала местному изданию Maaleht.

Несчастный случай произошел в субботу, 17 января, с 66-летней жительницей деревни в уезде Ляэнемаа.

Женщина, живущая одна в большом доме, залезла в дымоход по локоть с веткой можжевельника, чтобы очистить его от сажи. Однако отколовшийся камень придавил руку, лишив ее возможности выбраться.

Телефон оказался вне досягаемости, и женщине пришлось ждать спасения два дня. Ее коллеги забили тревогу лишь в понедельник, когда она не вышла на работу.

«Я сделала все, чтобы выжить и чтобы сохранить руку», — отметила пострадавшая.

Прибывшим на место спасателям пришлось разрушить основание дымохода, чтобы освободить конечность, после чего женщину госпитализировали.

Ранее в Петербурге кота спасли из дымохода, где он застрял на более чем две недели.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!