Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Спорт

Немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

Несколько биатлонисток отравились бургерами на Олимпиаде в Италии
Алексей Филиппов/РИА Новости

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Джессика Йислова отравились на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Bild.

Возможной причиной могли стать бургеры, съеденные в отеле после женской индивидуальной гонки. Хеттих-Вальц и Йислова не смогли принять участие в спринтерской гонке. Фойгт с аналогичными симптомами вышла на старт, но заняла 12-е место.

«Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только в одну ночь. У Янины это случилось на следующую ночь, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач национальной команды уверены, что ничего серьезного нет», — рассказал спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

После случившегося биатлонисты переехали в другое место проживания в трех километрах от трассы. Для команды будет организовано питание с личным поваром, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

20 и 21 февраля на Олимпиаде пройдут мужская и женская эстафеты, а после состоятся масс-старты.

Ранее в IBU признались, что иностранные биатлонисты выигрывают из-за отсутствия россиян.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!