Немецкие биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

Несколько биатлонисток отравились бургерами на Олимпиаде в Италии

Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Джессика Йислова отравились на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает Bild.

Возможной причиной могли стать бургеры, съеденные в отеле после женской индивидуальной гонки. Хеттих-Вальц и Йислова не смогли принять участие в спринтерской гонке. Фойгт с аналогичными симптомами вышла на старт, но заняла 12-е место.

«Мы предполагаем, что они съели что-то, что им не подошло. Проблема была только в одну ночь. У Янины это случилось на следующую ночь, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач национальной команды уверены, что ничего серьезного нет», — рассказал спортивный директор сборной Германии Феликс Биттерлинг.

После случившегося биатлонисты переехали в другое место проживания в трех километрах от трассы. Для команды будет организовано питание с личным поваром, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.

20 и 21 февраля на Олимпиаде пройдут мужская и женская эстафеты, а после состоятся масс-старты.

Ранее в IBU признались, что иностранные биатлонисты выигрывают из-за отсутствия россиян.