Найден общий биомаркер шизофрении и биполярного расстройства

NMH: шизофрения и биполярное расстройство связаны одним изменением в мозге
Ученые из Флорентийского университета установили, что шизофрения и биполярное расстройство могут иметь общий биологический маркер — сходные изменения в белом веществе мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH).

На протяжении десятилетий шизофрению и биполярное расстройство рассматривали как разные и не связанные между собой диагнозы. Первое характеризуется нарушениями мышления, галлюцинациями и бредом, второе — чередованием маниакальных и депрессивных эпизодов. Однако оба состояния могут сопровождаться психозом — утратой связи с реальностью.

Команда ученых провела масштабный мета-анализ нейровизуализационных данных, собранных за последние 30 лет. Ученые объединили результаты 96 исследований с участием тысяч пациентов с расстройствами психотического спектра и здоровых добровольцев. Все данные были получены с помощью МРТ и касались структуры белого вещества — «информационных магистралей», соединяющих различные отделы мозга.

Анализ показал, что у пациентов с обоими диагнозами наблюдаются сходные нарушения целостности белого вещества, особенно в области мозолистого тела — структуры, соединяющей левое и правое полушария. Эти изменения сохранялись даже после учета возраста и пола, что указывает на их связь именно с психозом, а не с продолжительностью болезни или старением.

По словам авторов, полученные результаты поддерживают идею о существовании общего психотического спектра и позволяют рассматривать выявленные изменения как потенциальный биомаркер. В будущем это может помочь в более точной диагностике, оценке риска развития психотических эпизодов и разработке новых подходов к терапии.

Ранее ученых встревожил рост психических расстройств у новых поколений.
 
