Мурашко рассказал, когда начнутся массовые поставки вакцины от коронавируса

Массовые поставки вакцины от коронавируса должны начаться в конце октября - ноябре, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

«На производственных площадках уже выпущены первые серии массового, большого производства вакцинного препарата. Сейчас они проходят, как я уже говорил, дополнительный контроль, потому что контроль качества вакцины составляет до 21 дня», — добавил Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Министр финансов Кузбасса заразился COVID-19

— Мурашко: при наличии иммунитета к коронавирусу можно не вакцинироваться

— Глава ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля