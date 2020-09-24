Обвиняемых по делу Голунова обязали ознакомиться с делом до 5 октября

Басманный суд Москвы обязал бывших полицейских, обвиняемых по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, ознакомиться с делом до 5 октября. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя частично, установить срок ознакомления до 5 октября», — заявила судья Наталья Дударь.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

Все пятеро обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой». Коновалов признался в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в «применении физической силы» к Голунову.

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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