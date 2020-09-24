Институт Гамалеи запустил испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях из групп риска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как раз сейчас институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Соответственно, эти исследования прямо сейчас дополнительно будут проводиться, это то, что Институт Гамалеи сейчас делает, чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска», — сказал он.

Дмитриев добавил, что о безопасности вакцины можно будет говорить после результатов этого исследования, однако на фундаментальном уровне вакцина «менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека».

По его словам, в институте не ожидают негативной реакции вакцины среди пожилых людей. Глава РФПИ отметил, что его пожилые родители привились в рамках программы добровольцев «и чувствуют себя прекрасно».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробная информация представлена на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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