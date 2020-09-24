Немецкая овчарка в Приморье заменила мать двум львятам
Анна Светлова
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В Приморье немецкая овчарка стала матерью для двух львят, от которых отказалась львица. Об этом сообщает парк «Белый лев» на своей странице в Instagram.
Отмечается, что у восьмилетней собаки Сандры есть родной щенок, теперь она кормит своим молоком еще двух приемных львят. Овчарку на время предоставила семья из города Артема.
В парке отметили, что молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития диких зверят.
При этом известно, что Сандра не любит кошек, однако смогла принять львят.
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