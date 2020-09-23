Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что система видеонаблюдения в камере СИЗО Челябинска, где отбывал наказание Максим Марцинкевич (Тесак), не работала в день его смерти. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного», — сказал Михальчик.

Он добавил, что на месте смерти Марцинкевича было найдено большое количество следов крови. По мнению адвоката, каким именно способом его подзащитный покончил с собой — непонятно.

16 сентября ГУ ФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СУ СК добавили, что Тесак оставил предсмертную записку. При этом адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела. Другой его адвокат Валентина Трофимник, подтвердила, что Тесаку предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.

В 2017 году суд признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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