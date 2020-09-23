В ЕГЭ по обществознанию включат вопросы о поправках к Конституции
Екатерина Зайцева
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В задания Единого госэкзамена по обществознанию включат вопросы о принятых в июле поправках к Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рособрнадзор.
«Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию», — сказали в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что разработчики контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по обществознанию заявили о планах использовать в 2021 году обновленный тест Конституции еще в процессе принятия поправок.
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