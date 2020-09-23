Суд арестовал основателя «Церкви Последнего завета»

Центральный районный суд Новосибирска арестовал Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, основателя «Церкви Последнего завета». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину подозревают в создании религиозного объединения, где практиковалось насилие над гражданами.

«Избрать в отношении Торопа Сергея меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сказала судья Алла Веселых.

Подозреваемый был арестован до 22 ноября включительно.

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