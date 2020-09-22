Рошаль призвал объяснить разницу между заболевшими и носителями COVID-19

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что надо объяснить россиянам разницу между заболевшими и носителями инфекции, передает ТАСС.

По его словам, неточности формулировок в статистике по COVID-19 пугают россиян.

«Мне кажется, что мы иногда очень пугаем народ числом заболевших, что мы считаем тех бессимптомных больных, у которых COVID-19 обнаружился, заболевшими», — отметил он.

Рошаль призвал разъяснить, что в числе зараженных COVID-19 многие болеют без симптомов.

«Все же правильно говорить об инфицированных и заболевших», — добавил он.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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