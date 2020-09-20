Еще 12 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За последние сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Об свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперштаб, у этих пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Общее число летальных исходов от последствий, вызванных коронавирусом нового типа, в столице достигло 5069.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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