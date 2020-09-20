На Колыме зафиксировали несколько мощных лесных пожаров

Спасатели обнаружили сразу семь очагов сильных лесных пожаров, в том числе рядом с населенными пунктами, в Магаданской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Горят леса к северу от поселка Уптар, на Соколе, на Нюкле. Везде работают пожарные и спасатели», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что из-за распространения огня местные жители начали наблюдать массовое бегство диких животных из лесов.

Так, в нескольких поселках были замечены медведи, которые вышли к людям, спасаясь от пожаров.

По словам представителя кабмина, точная площадь лесных пожаров будет установлена к 21 сентября. К этому же времени для тушения огня будет задействована пожарная авиация.

В настоящее время с возгораниями в регионе борются более 100 человек лесоохраны, пожарно-спасательного центра и МЧС.

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