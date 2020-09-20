Шесть станций метро в центре Минска приостановили работу

Шесть станций метро в центре белорусской столицы, где оппозиция планирует очередную акцию протеста, приостановили работу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минский метрополитен.

В целях безопасности пассажиров закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Площадь Победы», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа» и «Немига», сообщили в метрополитене.

Ранее стало известно, что к дворцу Независимости в Минске прибыли колонна спецтехники и грузовик внутренних войск.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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