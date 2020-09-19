В регионах России выпал первый снег

Жители нескольких регионов России сообщают о первом снеге и показывают фотографии снежинок на траве, сообщает РЕН ТВ.

В частности, необычное явление в сентябре зафиксировали в Ленском районе Архангельской области, где температура воздуха опустилась до +2°C. Как рассказала одна из жительниц в Instagtam, это явление стало для нее неожиданностью.

«Ну здравствуй, первый снег, мы тебя вообще не ждали», — написала пользовательница.

Кроме того, снег был замечен также в республике Коми.

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