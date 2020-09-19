США готовятся к открытию границы с Канадой

Президент США Дональд Трамп рассказал, что канадско-американская граница будет открыта «в скором времени». Об этом сообщает New York Post.

Он отметил, что канадская сторона хотела бы скорейшего открытия границы между странами.

«Мы хотим вернуться к нормальной работе, мы собираемся открыть границы довольно скоро», — добавил Трамп.

Решение о закрытии границы между США и Канадой было принято на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. После этого страны продлевали срок действия запрета на пересечение границы до 21 сентября, а затем власти Канады увеличили срок режима закрытых границ до 30 сентября.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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