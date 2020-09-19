ФБР начало расследование после отправки Трампу посылки с ядом

ФБР заявило о проведении расследования после того, как президенту США Дональду Трампу хотели отправить посылку с сильнодействующим ядом Рицином.

Как отмечается, этим делом займутся люди из ФБР, Секретной службы США и службы почтовой инспекции. Они проверяют подозрительное письмо, отправленное на почтовый адрес правительственного объекта.

«В настоящий момент угрозы общественной безопасности нет», — говорится в заявлении вашингтонского офиса ФБР, которое приводит Reuters.

Ранее телеканал CNN сообщил, что неизвестные направили Трампу посылку, в которой находился смертельный яд. Посылка была перехвачена сотрудниками правоохранительных органов и не дошла до политика.

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